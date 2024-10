Franciaország csütörtökön 20:45-től a Bozsik Arénában játszik Izraellel a Nemzetek Ligájában, a válogatott tagjai pedig megérkeztek az összetartásra.

Ibrahima Konaté így érkezett meg a francia válogatotthoz

Fotó: Ibrahima Konaté/Instagram

Ibrahima Konaté mindenkit megdöbbentett az öltözködésével

A franciáknál nem szokatlan, hogy egy-egy játékos fura öltözékben jelenik meg - Jules Kounde vagy éppen Bradley Barcola is szeret kitűnni a tömegből -, de a többi extravagáns játékosa közül is kitűnt most Ibrahima Konaté.

A Szoboszlai Dominikkal az RB Leipzig után a Liverpoolnál is egy csapatban játszó védő az arcát is teljesen eltakaró kapucniban szállt ki az autójából Clairefontaine-ben. Nagy derültség közepette húzta le aztán a cipzárt, hogy látsszon a fizimiskája – és ő is lássa a lépcsőfokokat

- szúrta ki a Bors.

💬 « Vous ne savez pas qui je suis ? »



L'arrivée mystérieuse de... Konaté à Clairefontaine !#lequipeFOOT pic.twitter.com/yBPXY37AcF — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 7, 2024

Konaté az Instagramon is posztolta a képeit, amikhez csak ennyit fűzött hozzá: "Arctalan".

A liverpooli játékostársak is felemásan reagáltak Konaté furcsa "divatmebutatójára".

A holland Ryan Gravenberch például egy kissé rosszallóan csodálkozó hangulatjelet biggyesztett a bejegyzéshez. Hasonlóan tett az angol Trent Alexander-Arnold is, míg Curtis Jones egy trágár rövidítést fűzött hozzá: WTF (azaz szabad fordításban: mi a f..sz?).

A divat iránt nyitottabb Szoboszlai tetszését ellenben elnyerte Konaté szerelése, de több korábbi esettel ellentétben a magyar középpályás szava ezúttal elállt a látottaktól, és a tőle megszokott vicces komment helyett csak lájkolta barátja galériáját.