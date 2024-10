Szoboszlai Dominik remek formában kezdte az idényt a Liverpoolban, az angol sztárcsapat új vezetőedzője, Arne Slot abszolút alapemberként számol vele, amit a 23 éves középpályás kiváló teljesítménnyel hálál meg. A magyar válogatott sztár a Bajnokok Ligája alapszakaszában egy gólt lőtt és egy gólpasszt is adott már, az együttes továbbra is százszázalékos az elitsorozatban, ráadásul a Premier League-et is vezeti hat forduló elteltével.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool remek formában kezdte az idényt

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia

Szoboszlai nem csupán a pályán sikeres, a magánéletében is nagyon boldog jelenleg. Szerelme, Buzsik Borka a Bologna elleni találkozón is ott volt az Anfield Roadon, a csinos hölgy a VIP-vendégek között tekintette meg párja BL-meccsét.

A szőke szépség a közösségi médiában megosztott egy történetet, amelyből kiderült, hogy a pályára történő kivonulás után Szoboszlai lelkesen integetett felé - írta meg a Metropol. Kettejük közös rituáléja nem először fordult elő, a Liverpool focistája rendre így üzen szerelmének a meccsek előtt.

"Ez a kedvenc pillanatom" -

írta a videóhoz Buzsik Borka, aki május óta alkot egy párt a magyar válogatott csapatkapitányával.