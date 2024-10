Luke Littler az előző év végén, még 16 évesen robbant be a darts világelitjébe, amikor szenzációs teljesítménnyel világbajnoki döntőbe jutott. Idén aztán megnyerte a Premier League-et és a World Series Finalst, továbbá két European Tour- és három Players Championship-állomáson is győzni tudott. Noha pénteken búcsúzott a European Championship elnevezésű torna első fordulójában Andrew Gilding ellen, Littler így is a december közepén kezdődő vb nagy esélyese lesz. A 17 éves angol tehetségről hazájában azt is kiderítették, hogy a családjával együtt milyen luxusban él.

Fotó: TT News Agency via AFP / Adam Ihse

Luxusban él a Premier League-győztes dartsjátékos, Luke Littler

Szülővárosában, az angliai (cheshire-i) Warringtonban Littlerék nemrég egy hatalmas, öt hálószobás házba költöztek, ahol a luxusingatlanban fedett medence, hatalmas kert, házimozi és hat fürdőszoba is található.

Az új ház bérleti díja havi 6000 font, azaz majdnem 3 millió forint, amely tartalmazza a kertész fizetését és a medence karbantartását is

– ugyanakkor Littler az elmúlt szűk egy évben mintegy 600 ezer fontos pénzdíjat dartsozott össze.

A leírás alapján a ház "megalkuvást nem tűrő színvonalon, intelligens dizájnnal, lenyűgöző technológiával, csúcsminőségű berendezési tárgyakkal és kiváló szabadidős létesítményekkel készült, amelyeket gondosan és okosan újraterveztek a tér optimalizálása és növelése érdekében, tökéletes egyensúlyt teremtve ezzel a luxus és a kényelmes élet között."

Az ingatlanról képek a Mirror oldalán nézhetőek meg.

