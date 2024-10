A most 36 éves támadó 2013 májusában mutatkozott be a német válogatottban, a nemzeti csapatban összesen 14 alkalommal lépett pályára. Kruse ekkoriban rendszeresen tagja volt Joachim Löw szövetségi kapitány keretének, és a csapattal elutazott az angolok elleni barátságos mérkőzésre is, amelyet novemberben játszottak a Wembley Stadionban. A meccs előestéjén azonban a csatár bajba került, mert a csapatfőnökök rajtakapták, hogy a szállodai szobájában egy örömlány társaságát élvezte.

Ettől függetlenül az Anglia elleni felkészülési meccsen Kruse még pályára léphetett, ám ezt követően Löw száműzte őt a csapatból és a 2014-es vb-re sem vitte magával.

Max Kruse szexbotrányba keveredett, majd kikerült a német válogatottból

Fotó: Getty Images via AFP/2013 Getty Images

"Éppen pókereztünk a szállodában, teljesen nyugodt volt a légkör.

Aztán valaki azt mondta: Max, miért nem rendelsz egy nőt a szobádba?

Aztán felmentem a szobámba és a nő ott volt. Furcsa érzésem volt, de elkezdtünk beszélgetni" - emlékezett vissza az esetre Kruse.

"Öt percig voltunk együtt, aztán a segédedző, Hansi Flick és a csapatkoordinátor, Oliver Bierhoff kopogtak az ajtón. Azt mondták nekem, küldjem el a hölgyet és majd reggel megbeszéljük a történteket.

Nyilván rosszul csináltam a dolgot, mert átalában ilyenkor egy másik emeleten foglalok le egy külön szobát, de ezt akkor elszúrtam. Ezek után a főnökeim azt mondták, hogy elégedettek a pályán nyújtott teljesítményemmel, de ilyet többet nem csinálhatok, különben kikerülök a világbajnoki keretből.

A szezon hátralévő részében aztán nagyon jól viselkedtem, mégsem lehettem ott a brazíliai vb-n, pedig csodálatos lett volna megnyerni a tornát a csapattal" - mondta Kruse, aki így végül nem lett tagja a 2014-ben vb-győztes együttesnek.

Max Kruse lemaradt a németek 2014-es vb-győzelméről

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by SOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Egyébként rengeteg játékos hívott nőket a szobájába, de ők okosabbak voltak nálam, mert másképp csinálták és nem buktak le" -

tette hozzá a Borussia Mönchengladbach, a Werder Bremen és a Fenerbahce korábbi játékosa, aki később pókeres karrierbe kezdett, manapság pedig brutálisan el van hízva és zsíreltávolító injekcióra készül, mivel már nem tud minden nap sportolni.