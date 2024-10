Szexbabagyártótól kapott visszautasíthatatlan ajánlatot a világ legszexisebb úszónője

A párizsi olimpia egyik legnagyobb botránya tört ki Luana Alonso körül, akit a gyenge szereplése utáni viselkedése miatt állítólag kitessékeltek az olimpiai faluból. Ő ezt cáfolta. A játékok után 20 éves létére visszavonult paraguayi úszónő a minap jelentette be, hogy havi előfizetésért cserébe az Instagram-képeinél is többet mutat majd a testéből az OnlyFans-oldalán, most pedig egy szexbabákat gyártó cégtől kapott visszautasíthatatlannak mondott ajánlatot.

A TMZ szerint a nőnek felvetették, hogy szívesen árulnák a lábfétiseseknek a lábfeje pontos mását. A különleges szexjátékok darabja 2000 dollárba (740 ezer forint) kerülne, párban 3500 dollár (1,3 millió forint). 20 százalékos jutalékot kapna a szőke szépség, de ha dedikálja is a terméket, további 500 dollárt kereshet - írja a Ripost.

Luanáról ITT mutattunk több fotót.