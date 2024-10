Ludovica Pagani amellett, hogy fitneszmodellként a világ élvonalába tartozik, műsorvezetőként, sportújságíróként és zenészként is bizonyított már.

A szuperszexi olasz fitneszmodell, Ludovica Pagani

Fotó: Ludovica Pagani/Instagram

Imádja a focit is, rendre jelennek meg olyan fotók is róla, amikor egy-egy csapat felszerelésében pózol. És ha ez még nem lenne elég, a FIFA 21-ben (azóta FC néven fut a játék) az eSerie ATIM arca volt. A képeit elnézve ez annyira nem is meglepő.

A 29 éves vadóc Bergamóban született, az egyetemen politológiát, menedzsmentet tanult, mégis a újságíróként és modellként vált elsősorban ismertté.

A közösségi oldalai csak úgy hemzsegnek az erotikus fotóktól.

Íme, Ludovica Pagani legszexibb képei: