A 26 éves Rigában született szépség már két olimpián is képviselte a hazáját, a 2021-ben renezett tokiói és a 2024-es párizsi játékokon is ott volt.

A szuperszexi lett röplabdázónő, Tina Graudiņa

Fotó: Tina Graudiņa/Instagram

A szexi strandröpis kétszeres Európa-bajnoknak vallatja magát, 2019-ben Moszkvában és 2022-ben Münchenben is felért a csúcsra. Tina Graudiņa többek közöt az University of Southern California (USC) csapatában is megfordult, ott több elismerést is kapott.

Érdekesség vele kapcsolatban, hogy Graudiņa nagyapja, Arturs Graudiņs, és nagymamája, Staņislava Spruzeniece lett magasugró bajnok volt, tehát nem állt tőle gyerekként sem távol a sport.

Graudiņa a pályán kívül is lenyűgözi a rajongóit, gyakran oszt meg magáról szexi fotókat a több mint 60 ezer rajongója nagy örömére.

Íme, Tina Graudiņa legszexibb fotói: