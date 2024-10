Az örömhír gyorsan terjedt a világhálón, nem kellett félóra sem és olyan világsztárok gratuláltak az ifjú jegyespárnak, mint a liverpooli csapattárs, Trent Alexander-Arnold vagy a futball transzferguru Fabrizio Romano. Buzsik is kitette a nagy bejelentést a saját oldalára és a fiatal influenszer és modell (nem mellesleg közgazdász is) kapcsán most előkerült egy kép a középiskolájából, amelyen még az érettségije előtt látható.

A fiatal Buzsik Borka. Fotó: FMH archív

Buzsik Borka hat éve, 2018-ban ballagott el a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumból, és a feol.hu a Vén Diák című rovatában megörökítette a mosolygós végzőst. Az abai származású diáklány útja a fehérvári iskolás évek után Budapestre vezetett, ahol a Corvinus Egyetemen diplomázott 2022 tavaszán, majd egy PR-ügynökséghez ment el dolgozni.