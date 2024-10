És igaza is lett: Szoboszlai Dominik tovább növelte az előnyét, és 316 ezer új követőjének köszönhetően már nyáron már a 2,5 milliós álomhatárt is átlépte. Ezzel már akkor toronymagasan neki volt a legnagyobb a tábora a magyar sportolók közül. Az Európa-bajnokságot követően pedig tovább növekedett ez a szám, még ha "nem is sokkal", ugyanis ma már 2,6 millióan követik a magyar sztárfocistát.

Még mindig Hosszú Katinka a legnépszerűbb magyar Facebook-sportoló

Visszatérve a Facebookra, érdemes megnézni, kik azok a magyar sztársportolók, akiket még Szoboszlai Dominiknél is többen követnek. A legtöbb Facebook követővel rendelkező magyar sportolók TOP 10-es listáján január és nyár között nem történt jelentős változás sem a sorrendet, sem a táborok méretét tekintve.

Újdonságot csupán az jelentette, hogy Kempf Zoltán új szereplőként a tizedik helyre lépett előre, Dzsudzsák Balázst kiszorítva az elit körből.

És akkor jöjjön az első két hely: az élen 467 ezer követővel továbbra is Hosszú Katinka állt, akit 392 ezres táborral Keszthelyi Vivien követett. Hosszú Katinka 2021-ben állt rajthoz utoljára, de hivatalosan egyelőre nem jelentette be a visszavonulást, így továbbra is aktív sportolónak számít és ezért szerepel a listán. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő nem volt ott a párizsi olimpián, ez meg is látszik, mivel nyár óta ezer követővel kevesebbje van, jelenleg 466 ezren követik. Persze ez is jócskán elég az első helyhez, mivel a második, autóversenyző Keszthelyi Viviennek 394 ezer követője van jelenleg. Bár mostanában nem lehet róla túl sokat hallani, így is növekedett a követőtábora.