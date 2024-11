A Ferencváros brazil támadója, Matheus Saldanha álomszerűen kezdett a magyar bajnoknál és pillanatok alatt hatalmas közönségkedvenccé vált a Groupama Arénában, hiszen eddig 13 mérkőzés alatt nyolc gólt lőtt és egy gólpasszt osztott ki.

A brazil támadó most a válogatott meccsek miatti bajnoki szünetet kihasználva elutazott Olaszországba a barátnőjével, hogy ott ünnepeljék meg kedvese születésnapját. Saldanha a különleges alkalomról egy képet is megosztott a közösségi oldalán, amelyből kiderült, hogy többek között meglátogatták a Colosseumot is Rómában.

Matheus Saldanha és barátnője Rómában romantikázott a válogatott szünetben

Fotó: Instagram/1matheussaldanha

Boldog születésnapot cicám. Minden álmod váljon valóra, és kiválom, hogy átélhesd mindazt, amiről valaha is álmodtál, és hogy ez a különleges nap még sok éven át megismétlődjön. Hihetetlen vagy!"

- írta a brazil csatár az Instagram-történetében.