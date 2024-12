Egy olimpiai év összegzésekor számos szép és könnyes történet is előkerül, de Hámori Tünde, az olimpiai ötödik helyezett bokszolónőnk édesanyja most felfedi azokat a döbbenetes és rémisztő körülményeket, amelyekkel a ringen kívül is meg kellett birkóznia lányának, családjábak és neki, édesanyaként. A Csisztu Sport Cast exkluzív interjújában ő, illetve Illés Fanni paralimpiai úszóbajnokunk édesanyja, Illés Tihamérné, Erzsébet és az aranytussal olimpiai bajnoki címet szerző párbajtőröző, Siklósi Gergő édesanyja, Siklósiné Szabó Katalin is mesél gyermekük sportágválasztásától a győzelemig vezető út buktatóiról és örömeiről.

Hámori Tünde elmondta, nagyon féltette a lányát, amikor megtudta, hogy a transznemű Imane Helif lesz az ellenfele az olimpiai elődöntőbe jutásért. De miután Hámori Luca az egész pályafutását az olimpiai szereplésre tette fel mégsem mondhatta neki, hogy lépjen vissza a sokkal erősebb észak-afrikai bokszoló elleni meccstől.

„Összekulcsoltam a kezem, tudtam, hogy sokan figyelnek engem is, és halkan patakokban folytak a könnyeim a mérkőzés alatt” – mesélt legbensőbb érzéseiről Hámori Tünde. Mindezt persze megelőzte már az az elviselhetetlen hecckampány, amit az internetes fórumokon kellett kibírniuk a családtagoknak, s amelyek hemzsegtek az életveszélyes fenyegetésektől:

„Azt üzenték: A lányod vére áztatja majd Algéria földjét!”

– ilyen és ehhez hasonló üzenetek özönlöttek a családtagok közösségi fiókjaiba és eközben tartaniuk kellett Lucában a lelket, aki ilyen körülmények között is vállalta a megméretést.

Kapcsolódó cikkek: