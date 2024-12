Marcus Rashford korábban szép számmal termelte a gólokat, a 2022/23-as szezont például 30 góllal zárta. Ehhez képest most olyan gyenge teljesítményt nyújt, hogy alig lehet rá ismerni. Minden sorozatot figyelembe véve idén csupán hét gólnál jár, ráadásul Ruben Amorim szemmel láthatóan nem számol vele. Nem véletlen, hogy brit sajtószírek szerint Rashford kész távozni a csapattól, mivel a Manchester City elleni városi rangadó és a Tottenham elleni Ligakupa-meccs után még a Kerkez Milosék elleni bajnokin sem került be a keretbe, ami vélhetően jelzésértékű az új edző részéről.

Nehéz hetek vannak Marcus Rashford mögött

Fotó: AFP

Néhány hete még úgy tűnt, az angol válogatott támadó szerelmi élete legalább révbe ért, ugyanis szeptember óta randizgatott Grace Rosa Jackson ismert tévés celebbel, ám a The Sun beszámolója szerint máris véget ért a bimbódzó románcuk. A lapnak egy nevét elhallgatni kérő személy elmondta, hogy a pár eleinte jól kijött egymással, de Grace úgy érezte, a futballista nem veszi őt és a kapcsolatukat komolyan, ezért szakított vele.

A 25 éves modell állítólag már a közösségi médiában sem kövei a sztárcsatárt, aki minden bizonnyal nem így képzelte el a karácsonyi ünnepeket.

A 25 éves Grace - akit több mint 600 ezren követnek az Instagramon - olyan emblematikus brit sorozatokban és valóságshow-kban játszott főszerepet, mint a Kísértés (Love Island) vagy a hihetetlen sikerrel futó The Only Way is Essex. Amelynek forgatásán össze is melegedett a Joey Essex nevű főszereplővel.