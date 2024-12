A német válogatottságot már lemondó, világbajnok focista a háromszoros Grand Slam-győztes teniszezővel, Angelique Kerberrel közösen 2022 végén megalapította a Deutsche Kosmetikwerke AG nevű céget, amellyel egy napvédő krémet is piacra dobott. A társulás azért is jöhetett létre, mert mindkét sportoló bőrbetegséggel küzdött: a Bayern München-kapus Manuel Neuernek korábban bőrrákja is volt, míg Kerber napfény által kiváltott hiperpigmentációban szenvedett. Neuer azóta is társtulajdonosa és reklámarca a cégnek, amelyet múlt héten félrevezető reklám miatt bepereltek.

Manuel Neuer kozmetikai cége ellen vizsgálat indult

Fotó: AFP

Beperelték azt a német kozmetikai céget, amelynek Manuel Neuer a társtulajdonosa

„Panasz érkezett hozzánk a Newkee márkájú termékek reklámozásával kapcsolatban, ezért pert indítottunk a Deutsche Kosmetikwerke AG ellen. A termékeket klímasemlegesnek hirdetik, és véleményünk szerint azt a benyomást keltik, mintha csak természetes összetevőkből állnának [a termékek], márpedig szerintünk ez félrevezető” – mondta a Welt am Sonntagnak a Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövetségének (VZBV) szóvivője.

A bíróság megerősítette, hogy valóban van folyamatban eljárás a Deutsche Kosmetikwerke AG ellen, amely azt kijelentette, hogy védekezni szeretne a vádak ellen.

Manuel Neuer egyébként más okból is bajba került a céggel kapcsolatban, ugyanis a legutóbbi közgyűlésen (ahol a focista nem volt jelen) egy részvényes kérte a német kapus távozását, azaz a felügyelőbizottsági tagságának felmentését, mert az elmúlt időszakban "nem tudta objektíven és kritikusan figyelemmel kísérni a cég reklámköltségeit". Neuer és az ügynöke sem kívánt reagálni a történtekre a német sajtónak, azt viszont a játékossal kapcsolatban a cég kijelentette, hogy „nincs ok arra, hogy a munkájával kapcsolatban összeférhetetlenséget feltételezzünk".

