Ava Louise is kilátogatott a New York Giants hétvégi meccsére, ahol a közönség soraiban megmutatta a melleit. Az később derült ki hogy mindezt azért tette, mert egy meg nem nevezett Giants-játékos azt ígérte neki, hogy ha sikerül valahogy elterelnie az ellenfél, New Orleans Saints játékosainak figyelmét, akkor két ingyenjeggyel hálálja majd meg a tettet.

Ava Louise kicsit sem szégyenlős

Fotó: instagram.com/avalouiise/

A megzavarás nem tudjuk, mennyire sikerült, mert Saints végül 14-11-re nyert, de a 26 éves Ava a maga részét teljesítette a megegyezésnek, ezt képek is bizonyítják.

A modell nem keltett túl nagy feltűnést, ugyanis nem sokan vették észre, mit is csinál. Az Instagramon arról is kitett képet, hogy mit beszélt a csapat állítólagos játékosával, aki azonban a nevét és a mezszámát sem árulta el a modellnek.

A játékos, ha valóban egy profiról van szó, azzal érvelt, hogy nem akarja, hogy megbüntessék, mert ilyenre kért valakit.

A Giants nem kezdte jól a szezont, 2-11.es mérleggel áll, Ava viszont nem panaszkodht, hiszen a hasonló mutatványainak is köszönhetően csak az Instagramon 421 ezer követője van.