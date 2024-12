Red Dela Cruz mindig is modellkedni akart, a UFC-vel pedig úgy került kapcsolatba, hogy elment egy meghallgatásra, amelyen rengeteg nő vett részt a világ minden tájáról. Miután több fordulón is túljutott, beválasztottak a legjobb öt közé, és végül végül alkalmazták is, így 2015-ben debütált a UFC Fight Nighton a Fülöp-szigeteki Manilában.

Red Dela Cruz a UFC egyik legdögösebb ringlánya

Fotó: red_delacruz@.instagram.com

„A UFC ringlányként szerzett tapasztalataim nagyon izgalmas része a munkámnak. Nem csak arról szól, hogy a reflektorfényben legyek, hanem arról is, hogy pozitív lékört teremtsek teremtsek a közönséggel. Hihetetlen helyekre utazhatok, csodálatos emberekkel találkozhatok, és a világ legjobb sportszervezetének részese lehetek.

Akár a tömeg felpörgetéséről van szó, akár csak a szurkolók energiájából táplálkozom, imádok részese lenni az eseményeknek. A legjobb az a tudat, hogy hozzájárulok az izgalomhoz, és segíthetek emlékezetessé tenni minden egyes eseményt”

– mondta Red Dela Cruz a Maxim magazinnak adott interjújában.

A Fülöp-szigeteki szépség elmondta, hogy a UFC-ben való szereplése növelte az ismertségét, és segítette a szakmai fejlődését. Azonban kiemelte, hogy a munkája egyik legnehezebb része, hogy végig kell nézni, amikor kiütnek valakit.

Red Dela Cruz nem csak gyönyörű, hanem elképesztő a munkamorálja is

Amikor a kínos vagy balszerencsés pillanatairól kérdezték, Red Dela Cruz elmondta, hogy egyszer egy Gilbert Burns nem vette észre, hogy éppen mögötte áll, és egy óvatlan mozdulattal majdnem majdnem kilökte őt az oktagonból, azonban a harcos az utolsó pillanatban még kapcsolni tudott, megragadta Dela Cruz mielőtt kiesett volna a ringből, a közönség pedig éljenzésben tört ki.

Az egyik dolog, amit Redben tisztelek, az a munkamorálja. Abszolút profi. Mindig kéri, hogy minél többet dolgozhasson, és folyamatosan elképesztő formában van. Nem számít, hová utazunk, amint földet érünk, Red már az edzőteremben van, és mindent belead. Tökéletes képviselője a UFC márkának és a sportágnak”

– mondta róla Dana White, az UFC elnök vezérigazgatója.

Red Dela Cruzt egyébként arról is kérdezték, mikor érzi igazán szexinek magát. A szépséges ringlány azt mondta, hogy edzés után, ugyanis semmi sem hasonlítható ahhoz az önbizalomhoz, erőhöz és ragyogáshoz, ami egy jó kis izzadás után kijön az emberből.