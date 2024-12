Elképesztő szexbotrány Törökországban

Döbbenetes botrány robbant ki Törökországban, miután a közösségi médiában olyan felvételek kezdtek elterjedni, amelyeken az látható, hogy

a 61 éves játékvezető ellenőr, Orhan Erdemir szexuális viszonyt folytat a mindössze 24 éves bírónővel, Elif Karaarslannal.

A fiatal bírónőről azt lehet tudni, hogy korábban futballozott, de miután súlyos sérülést szenvedett, a játékvezetői pálya felé fordult. Mindemellett az Instagramon is aktív a dögös szőke nő, több százezer követővel rendelkezik a népszerű közösségi platformon, ahol kifejezetten szexi képeket is meg szokott osztani magáról. A botrányban érintett játékvezető ellenőr korábban a török élvonalban vezetett meccseket, ráadásul FIFA játékvezetői engedéllyel is rendelkezett. A Török Labdarúgó Szövetség a nyilvánosságra hozott felvétel elterjedése után nem hezitált, mindkét érintett felet azonnal felfüggesztette.

Elif Karaarslan és Orhan Erdemir elképesztő szexbotrányba keveredett

Fotó: x.com/SeDeportesPlus/

Erdemir szerint a szexvideót az engedélye nélkül terjesztették, és meggyalázták a becsületét a családja, a barátai és a játékvezetői közösség előtt. Karaarslant is sokkolták a történtek, a bírónő szerint ráadásul nem is ő látható a videón, azonban mindezt be kell bizonyítania.

