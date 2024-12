A Richmond Tigers csapatával AFL-győztes ausztrál futball-sztár, Ivan Soldo az idei szezont már a Port Adelaide együttesénél töltötte, emellett pedig a magánéletében is fontos pillanatokat élt meg az év során: összeköltözött a négy évvel fiatalabb barátnőjével, Chelsea Becireviccsel. A szerelmespár a 2024-es év utolsó napjait a kanadai Whistlerben tölti, a havas időjárási körülmények között pedig a korábban stewardessként is dolgozó Becirevic egy szexi bikinis-prémkabátos fényképet is megosztott magáról, ezzel is elvarázsolva a rajongóit. Nem ez volt az első merész fotója a 24 éves szépségnek, hiszen korábban is pózolt hiányos öltözékben, nemrég pedig áttetsző ruhában mutatta meg a testét.

Chelsea Becirevic gyakran mutatja meg magát szexi öltözékben vagy áttetsző ruhában

Fotó: instagram.com/chelseaaivy

