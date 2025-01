Alex Oxlade-Chamberlain mindössze hat bajnokin kapott szerepet az idei szezonban a Besiktasban, amivel a 35-szörös angol válogatott középpályás érthetően nem elégedett. A csapat új edzője, Ole Gunnar Solskjaer kezei alatt ugyan javulhat a 31 éves focista helyzete, de a brit sajtóban arról írnak, hogy az Arsenal és a Liverpool korábbi sztárja inkább visszatérne Angliába.

A hírek szerint a Premier League-ben a kiesés elől menekülő Leicester City és a Wolverhampton Wanderers is igényt tartana a szolgálataira,

de a feljutásért küzdő, jelenleg másodosztályú Leeds United is szívesen vinné.

A BL-győztes játékos visszatérésében a menyasszonya, Perrie Edwards is nagy szerepet játszhat, ugyanis a 31 éves énekesnő nem igazán rajong a törökországi körülményekért.

"Egy kicsit küzdök a helyzettel. Amikor az Arsenalban játszott, az nagyszerű volt, mert közel volt hozzám.

Liverpool és Manchester sem olyan rossz, na de Törökország! Törökország egy kicsit távolabb van, és az a helyzet, hogy nagyon elfoglalt, gyakorlatilag minden nap edzése van.

Persze megoldjuk ezt is, mert akit szeretünk, azokért áldozatokat hozunk" - panaszkodott az angol popsztár, aki a brit X-Factor nyolcadik szériája során megalakult lánycsapat, a Little Mix tagjaként tett szert hírnévre. Oxlade-Chamberlain és Edwards 2017 óta vannak együtt, kapcsolatukból egy fiuk is született, akit Axelnek hívnak.

Oxlade-Chamberlain 2023 nyara óta a Besiktas játékosa, első idényében Török Kupa-győzelemhez segítette az isztambuli klubot. Előtte a Liverpoolban, azt megelőzően pedig az Arsenalban is hat-hat szezont töltött el, Jürgen Klopp csapatával Bajnokok Ligáját és Premier League-et is nyert.

Kapcsolódó cikkek