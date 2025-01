Január elején, mindössze 17 évesen nyerte élete első világbajnoki címét Luke Littler, aki kedden ünnepelte a 18. születésnapját. A darts tinisztárja magabiztosan nyerte meg a finálét a holland Michael van Gerwen ellen, sikerével fellépett a világranglista második helyére, ahol több mint egymillió (1.118.500) angol fonttal áll. A vb-győzelemért 500 ezer fontot bezsebelő brit játékos azóta elképesztő népszerűségre tett szert, rengeteg női rajongója szeretne vele randevúzni.

"A világbajnoki cím megszerzésével extra figyelem irányul rám, és most, hogy betöltöttem a 18-at, bizonyos korlátozások is feloldódnak, melyeknek hatása lesz. Ha továbbra is nyerek, nem könnyítem meg a saját dolgom, igaz?

Kaptam megkereséseket lányoktól, akik találkozni akarnak velem, de ezekre én nem válaszolok. Ezeket az embereket csak a pénzem érdekli, és a részesei akarnak lenni mindannak, ami ezzel jár" -

mondta a fiatal dartsjátékos.

Luke Littler 17 évesen minden idők legfiatalabb dartsvilágbajnoka lett

Fotó: AFP (Photo by Ben STANSALL / AFP)

Hatalmas sikerei ellenére Littler igyekszik két lábbal a földön maradni, és továbbra is hallgat a szülei tanácsaira.

Édesanyám és édesapám azt mondta, hogy tartsam meg a barátaimat. Azt is mondták, hogy csak várjak szépen néhány évet, és lehet, hogy megtalálom azt az embert, aki a társam lesz" -

tette hozzá Littler, aki tavaly szakított a barátnőjével, Eloise Milburnnel.

"Van néhány jó barátom a suliból és különböző iskolákból. Jól megy a soruk. Diákmunkát folytatnak az Asda üzletláncnál, a McDonald's-ban, és vannak, akik vízvezeték-szerelők vagy villanyszerelők szeretnének lenni. Mindenkinek jó állása van, és keményen dolgoznak, hogy pénzt keressenek maguknak" - jellemezte röviden a barátait a 18 éves tinisztár.

Kapcsolódó cikkek