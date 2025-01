Az Fradi az előzetes tervek szerint két mérkőzést játszik az edzőtáborozás alatt: január 10-én, pénteken 14 órától a német másodosztályú Preussen Münster ellen, január 15-én, 14 órától pedig a lengyel Piast Gliwice ellen lép pályára.

Mohammed Abu Fani, a Fradi játékosa buszsofőrként sem utolsó

Fotó: fradi.hu

Addig is keményen készül a csapat, már több edzésen is túl vannak az FTC játékosai, amelyek között konditermi erősítés, futó- és labdás tréning is szerepelt.

Az edzések mellett természetesen olykor szükség van néha egy kis jókedvre is, erről legutóbb a címvédő izraeli középpályása, Mohammed Abu Fani gondoskodott, aki a csapattársak nagy örömére buszsofőrként is kipróbálta magát.

A vidám pillanatokat a FradiMédia meg is örökítette:

A fővárosi klub hétfőn jelentette be, hogy Pascal Jansen távozása után a 44 éves ír tréner, Robbie Keane veszi át az Európa-liga alapszakaszában jelenleg továbbjutó helyen álló gárda irányítását. Az FTC honlapjának beszámolója szerint Keane, aki Rory Delap asszisztens edző és Phill Hudson meccselemző személyében hozta magával két segítőjét is, vasárnap este érkezett Budapestre, kedden pedig már utazik a Spanyolországban edzőtáborozó új csapata után.