Az egykor az UFC-ben két súlycsoportban is harcoló amazont legutóbb tavaly ősszel a pofozó bajnokságban láthatták a rajongói, akkor döntetlent ért el (korábban, még a nyáron győzelemmel mutatkozott be a sorozatban). Emellett VanZant szerepelt a Dancing with the Stars (itt a második helyen végzett) és a Chopped című televíziós műsorokban (ez utóbbit meg is nyerte).

A hatalmas keblét ez a kép ugyan takarja, de emellett az egész testére büszke a sportolónő. Forrás: VanZant Instagram-oldala

A közösségi médiában rendkívül aktív, több mint 3,2 millióan követik a gyönyörű sportolónőt az Instagramon, aki gyakran pikáns tartalmakkal is ellátja az őt néző rajongóit.

Még nincs vége, a folytatáshoz kérjük, lapozzon.