2022 és 2023 után másodszor is teljesítette a "Jégember" kihívást a korábbi német válogatott támadó, Andre Schürrle. Utóbbi évben a Zugspitze közel 3000 méteres csúcsát mászta meg egy elszánt kis csapat tagjaként, és most is egy hasonló túrán vett részt. Hogy ebben mi a különleges?

Az, hogy a résztvevők egy rövidnadrágon, egy hegymászóbakancson és egy sapkán kívül semmi mást nem viselnek, csak a hátizsákjuk van a hátukon és így töltenek órákat valódi téli, azaz igencsak hideg körülmények között. A kihívás a napjainkban motivációs beszédeket tartó, egykori holland sportoló Wim Hof találmánya, aki szerint így lehet leginkább edzeni és próbára tenni a testet és mentális állóképességet.

"Ez volt a leghidegebb, ami valaha éreztem. Kellemetlenség, fájdalom, szenvedés és fejlődés" - írta ki közösségi oldalán a sikeres teljesítés után Schürrle.

André Schürrle 2009-ben, mindössze 19 évesen a német Mainzban kezdte a pályafutását, ahol Lőw Zsoltnak és Szalai Ádámnak is volt csapattársa, utóbbival, valamint Lewis Holtbyval kiegészülve egészen jó támadósort alkottak. Schürrle később megfordult a Bayer Leverkusenben, a Chelsea-ben, a Fulhamben, a Wolfsburgban és a Dortmundban is, de két idénynél többet csak utóbbi csapatban töltött.

2010 és 2017 között 57 válogatott meccsen 22 gólt rúgott, és tagja volt a 2014-ben Brazíliában vb-győztes német válogatottnak is. Mi több a hosszabbításban ő adta a gólpasszt a meccs egyetlen találatát szerző Mario Götzének.

A labdarúgástól 29 évesen vonult vissza, elmondása szerint elege lett a végtelen meccsdömpingből.