A Manchester City 27 éves hátvédjét szilveszterkor a Love Island valóságshow műsorvezetőjével, a dögös Maya Jamával látták együtt, miközben az ibizai Sa Capellában vacsoráztak. A hírek szerint immár egy párt alkotnak, amit megerősíthet, hogy már novemberben elkezdték követni egymást a közösségi médiában.

Nem a dögös műsorvezetőnő az egyeten híresség, akivel Dias a múltban randevúzott,

ugyanis korábban a Love Island egyik szereplője, Arabella Chi is a barátnője volt. Amikor leigazolta a Manchester City, akkor éppen a portugál popsztárral, April Ivy-vel alkotott egy párt, akivel 2018-ban ismerkedett meg, majd kapcsolatuk 2021-ben véget ért.

Ruben Dias a Manchester City alapembere

Fotó: AFP (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Dias új szerelme, Maya Jama népszerű műsorvezetőnek számít Nagy-Britanniában, emellett DJ-ként is ismert. 2012 óta szerepel a televízióban, a 2014-es labdarúgó-világbajnokság idején a vb-vel kapcsolatos műsorban tevékenykedett, és a BBC-nél is szerepet kapott már több produkcióban. A 30 éves szépség a közösségi médiában is rendkívül aktív, több mint 3 milliós rajongótáborát rendszeresen kényezteti bikinis fotóival.