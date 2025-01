A szexi sportolónő szinte naponta oszt meg új dögös fotót magáról a közösségi oldalain.

A szuperszexi amerikai pankrátornő, Leah Van Dale

Fotó: Leah Van Dale/Instagram

A szexi Leah Van Dale

Az amerikai vadóc 1987. október 23-án született Spencerben, azóta pedig óriási sztár lett belőle. A siker kódolva volt a génjeiben, ugyanis annak a Paul Van Dale-nak a lánya, aki egykor vegyes harcművész és hivatásos birkózó volt, az 1980-as és 1990-es években a Wrestling World Federation (WWF, mai nevén WWE) harcosaként dolgozott.

Van Dale a birkózás mellett a New England Patriots pompomlánya volt, de a Los Angeles Lakers tánccsapatában is, Lake Girlként is fellépett.