Alisha Lehmann, a Juventus 26 éves svájci válogatott támadója nemcsak a pályán, hanem a közösségi médiában is reflektorfényben van. A sokszor a világ legszexibb focistája címmel is illetett játékos most az új fehérnemű-kollekciójával kápráztatta el a rajongóit.

Alisha Lehmann nemrégiben együttműködésbe kezdett az olasz Tezenis Underwear divatmárkával, és Valentin-nap alkalmából bemutatta az új fehérnemű-kollekcióját. A szuperszexi focistanő, Alisha Lehmann az új fehérneműben

Fotó: Alisha Lehmann/Instagram Elképesztően szexi Alisha Lehmann az új fehérneműben Az Instagramon megosztott képeivel – melyeken többek között a márka "Brazilian Rose Shadow Luxe" darabjait viseli – már közel 700 ezer lájkot gyűjtöttek össze. A posztban Lehmann ennyit fűzött hozzá a fotókhoz: „Az első Valentin-napom a Tezenisszel”. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Alisha Lehmann (@alishalehmann7) által megosztott bejegyzés A Juventus játékosa nemcsak modellként, hanem futballistaként is bizonyít. Az idei szezonban már 21 mérkőzésen lépett pályára, és három góllal járult hozzá csapata sikereihez. Lehmann népszerűsége azonban nem áll meg a futballpályán; Instagram-követőinek száma meghaladja a 16,7 milliót, ami hatalmas PR-lehetőséget jelent klubja számára. Íme, Alisha Lehmann legszexibb fotói:

