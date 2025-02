Ferran Torres és a nagy férfifaló hírében álló Sira Martínez kapcsolata a Manchester Citynél kezdődött, majd hosszútávú kapcsolatban éltek, míg a játékos 2022-ben Barcelonába igazolt.

A férfifaló Sira Martínez visszatalált Ferran Torreshez?

Fotó: Sira Martínez/Instagram

A férfifaló Sira Martínez újra összejött a Barca sztárjával?

Egy ideig gyütt éltek a katalán fővárosban, de Martínez végül a szakítás mellett döntött, hogy karrierjére koncentrálhasson.

Azóta a szexi nőt Alex Márquez motorversenyzővel és Torres spanyol válogatott csapattársával, Robin Le Normanddal is hírbe hozták, bár egyik kapcsolat sem lett hivatalosan megerősítve.

A pletykák szerint a pár most ismét közel került egymáshoz.

Az Instagramon kölcsönösen követték egymást, és Torres lájkolta Sira egyik Maldív-szigeteki posztját, bár ezt később eltávolította. A spanyol sajtó szerint ez arra utalhat, hogy újra együtt vannak.

Sira nemcsak Luis Enrique lánya, hanem elismert díjugrató is, aki gyermekkora óta lovagol. 2019-ben családját tragédia érte ugyanis húga, Xana, mindössze kilencévesen hunyt el csontrákban.

Ez az esemény mélyen megváltoztatta Sira életfelfogását: „Megtanultam értékelni az élet minden pillanatát” – nyilatkozta egy interjúban.

Torres 2020-ban csatlakozott a Manchester Cityhez, majd 2021 év végén igazolt Barcelonába. A spanyol válogatottban is meghatározó szerepet tölt be, ahol korábban már Luis Enrique irányítása alatt is játszott.

Íme, Sira Martínez legszexibb fotói: