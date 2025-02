A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság egyik leglátványosabb jelensége volt a horvátok szuperszexi szurkolónője, Ivana Knöll. A gyönyörű drukkerlány már korábban is sikeres volt, 2018-ban a legszebb nőnek választották Horvátországban, és az oroszországi világbajnokságon is dögös ruhákban mutogatta csodás alakját a lelátón.

Ivana Knöll a 2024-es foci-Eb-n is a helyszínen szurkolt a horvátoknak

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / firo Sportphoto

A legutóbbi foci-vb-n és a 2024-es Eb-n is megjelent a lelátókon a gyönyörű bombázó, aki az elmúlt években szintet lépett, valósággal szupersztárrá vált, manapság már filmcsillagok, világhírű zenészek is keresik a kegyeit. A 32 éves szépség az Instagramon továbbra is szívesen kényezteti a rajongóit, nemrég vadító piros ruhában, a képzeletre nem túl sokat bízó dekoltázzsal varázsolta el a férfiakat.

Ivana Knöll ismét sokkolta a rajongóit

Fotó: instagram.com/knolldoll/

Amikor azt mondja, hogy hiányzom neki, de nekem azok a napok hiányoznak, amikor még nem is tudtam, hogy létezik"

- írta sejtelmesen Knöll a közösségi médiában megosztott poszt mellé, ami pillanatok alatt 50 ezer kedvelést kapott.

A dögös horvát bombázó egyébként a modellkedés és az influenszerkedés mellett DJ-ként is tevékenykedik, tavaly még a vb-győztes német focista, a vállalkozóként is sikeres Lukas Podolski által szervezett Glücksgefühle zenei fesztiválon is fellépett.

Íme, néhány dögös fotó Ivana Knöllről: