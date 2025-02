A 78-szoros német válogatott Mats Hummels tavaly októberben hozta nyilvánosságra kapcsolatát a lélegzetelállítóan szexi Nicola Cavanisszal, a 26 éves szépség az Aranylabda-gálára is elkísérte 10 évvel idősebb párját. A gyönyörű német bombázó Münchenben modellkedik, a közösségi médiában pedig népes rajongótáborral rendelkezik, az Instagramon 2 millióan követik.

Cavanis a közösségi médiában rendszeresen oszt meg magáról dögös fotókat, követői pedig nem győzik elhalmozni őt a legszebb jelzőkkel.

"Túl tökéletes vagy" - írta róla egy hódolója. "Te vagy a világ legdögösebb nője" - méltatta egy másik rajongója.

A 17 éves kora óta modellkedő Cavanis egyébként a sört és a fagylaltot is szereti, ám saját elmondása szerint a szervezete már nem annyira. "Szeretek sört inni, bajor faluból származom, ahol mindig is voltak sörfesztiválok. De sajnos gluténérzékeny vagyok. Ráadásul neurodermatitiszben szenvedek, ha sört iszom vagy fagylaltot eszem, kiütések jelentkeznek a testemen" - árulta el korábban Cavanis, akinek fokozottan figyelnie kell az étrendjére. Hummels barátnőjének a modellügynöksége is szigorú feltételeket szabott, ugyanis nem változtathatja meg bármikor a haját, tetoválásokat pedig egyáltalán nem varrathat magára, nehogy kárt tegyen a tökéletes testében.

Ami a párját illeti, a 2014-ben világbajnokságot nyerő német hátvéd tavaly Bajnokok Ligája-döntőig jutott a Borussia Dortmunddal, majd a Serie A-ban szereplő AS Roma csapatához igazolt. Hummels az idei szezonban az olasz együtessel az Európa-ligában érdekelt, a Roma csütörtök este az FC Porto otthonában lép pályára a playoff-kör első meccsén.

Mats Hummels jelenleg az AS Roma játékosa

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia/NurPhoto

Íme, néhány dögös fotó Mats Hummels barátnőjéről, a gyönyörű Nicola Cavanisról: