Payet 2023 áprilisában igazolt a brazil élvonalbeli klubhoz, ám felesége, Ludivine Payet, akivel közel 20 éve él házasságban a négy közös gyermekükkel együtt Franciaországban maradt, így a távkapcsolat miatt csak nagyjából három havonta tud találkozni a család.

Payet közel két éve játszik a Vasco de Gama csapatában

Fotó: AGIF via AFP

Egy brazil ügyvédnő, Larissa Ferrari nem rég azt állította, hogy hét hónapig viszonyt folytatott a 37 éves korábbi francia válogatott középpályással, aki elmondása szerint nagyon magányos volt, miután csatlakozott a Rio de Janeiro-i együtteshez.

A kétgyermekes szőke bombázó egy terjedelmes üzenetet tett közzé a közösségi oldalán, amelyben elárulta, hogy tavaly szeptemberben találkozott először a Lille és a West Ham United egykori játékosával, majd a barátságuk komolyabbá vált, miután elvált a férjétől - írja a The Sun.

"Egy dolgot szeretnék leszögezni, soha nem volt szó pénzről. Nem volt rá szükség. Nem sok mindent mondhatok, mert nincs semmi, ami bizonyíthatná a kapcsolatunkat. De

soha nem a pénzéért voltam vele, sőt, amikor utoljára Rió de Janeiróban jártam, akkor busszal mentem el hozzá. Kezdetben nem az volt a cél, hogy kötődjünk egymáshoz, de végül egymásba habarodtunk.

Nagyon közel kerültünk egymáshoz, miután elváltam, és ő is sokat volt magányos. A találkozások egyre gyakoribbá váltak, nagyjából 12 naponta elmentem Dimitri házába, és ott maradtam három-négy napra is. Mindig is nagyon figyelmes volt hozzám, mind személyesen, mind az üzenetekben. Egyszerűen lehetetlen volt, hogy ne kezdjünk el kötődni egymáshoz" – írta a 28 éves ügyvédő.

Ludivine Payet és Dimitri Payet a 2022-es FIFA-gálán

Fotó: Anadolu via AFP

Ferrari, akinek 45 ezer követője van az Instagramon, azt is elárulta, hogy egy rövid időre felfüggesztette a jelenlétét a közösségi médiában, hogy a dolgok lecsendesedjenek, és ez idő alatt csak a közeli barátaival kommunikált.

A korábbi 38-szoros francia válogatott Payet 2015-ben ötéves szerződést kötött a Premier League-ben szereplő West Ham Uniteddel, ám a honvágya miatt másfél évvel később visszatért a Marseille-hez, ahol két időszakban nyolc évet töltött a francia kikötővárosi együttesnél, és összesen 326 tétmeccsen lépett pályára, 78 gólt és 95 gólpasszt jegyzett.