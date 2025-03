A Sky Sports ismert műsorvezetője, Emma Saunders az elmúlt hetekben komoly egészségügyi kihívásokkal nézett szembe. A híresség párja, a Ligue 1-ben szereplő Lens vezetőedzője, Will Still nemrégiben elárulta, hogy Saunders agyfertőzés miatt kómába esett, miközben továbbra is a pajzsmirigyrákból való felépüléséért küzd.





A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!