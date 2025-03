Fiatal kora ellenére a röplabdázó tagja volt annak a nemzeti csapatnak, amely kvalifikálta magát a 2020-as elhalasztott nyári olimpiára (még mindig csak 27 éves). Egyébként már tíz évesen ezt a sportágat választotta magának és ez a szerelem immár 17 éve tart közte és a sportág között.

Tuğba Şenoğlu İvegin egy eredményes röplabdázó Fotó: YURI CORTEZ / AFP

A szexi röplabdázó a pályán is eredményes

Az olimpiai részvétel mellett más nemzetközi versenyekről is vannak kiváló eredményei a fiatal játékosnak. Aranyérmes volt a 2015-ös európai ifjúsági olimpiai fesztiválon és két évvel később az U23-as világbajnokságon is a dobogó legfelső fokára állhatott a csapatával. Felnőtt Európa-bajnokságról pedig egy harmadik helye van, még 2021-ből, és ugyanebben az évben a Nemzetek Ligája sorozatot is egy bronzéremmel zárhatta. Jelenleg a Turkish Airlines klubját erősíti.

