Dőlnek a gratulációk

Az esküvő hírét közzétevő Instagram-bejegyzést azonnal elárasztották a jókívánságok ezrei. Alig egy óra alatt több mint 130 ezer kedvelést kapott a poszt, és azóta is folyamatosan érkeznek a kedves hozzászólások és a lájkok, de az Arda Güler kapcsán fanyalgó török drukkerek is megjelentek szép számmal.

Olyan nevek gratuláltak Szoboszlai nagy napjához, mint a Manchester City támadja, egyben a magyar focista egykori salzburgi csapattársa és a barátja, a norvég sztárcsatár, Erling Haaland, a holland válogatott Justin Kluivert, a korább salzburgi csapattársa, az izraeli Múnisz Dabúr, valamint a liverpooli csapattársak közül Ryan Gravenberch.

Erling Haaland az elsők között gratulált régi barátjának

Fotó: AFP

De a kommentek között megtalálható a Red Bull Salzburg, a Liverpool, Epres Panni, a Szoboszlait támogató T-Mobile és a McDonalds jókívánsága is.

De meglepetésre valóban van nagyon sok török (vagy török nevű) kommentelő, akik szintén gratulálnak az esküvőhöz. Vannak – nem is kevesen – akik egy Arda Güler-giffel üzenik Szoboszlainak, hogy el van felejtve a kedvencükkel folytatott szópárbaj, de akadt olyan is, aki ikrek összehozására biztatta válogatottunk csapatkapitányát, mert „megvan hozzá a képessége” – segített be a fordító program a török drukkernek.

Liverpoolban is nagy hír volt az esküvő

Szoboszlai esküvője a liverpooli drukkereket is váratlanul érte, legalábbis erre utal, hogy az angol város legnagyobb helyi lapja, a Liverpool Echo breaking news formájában, azaz rendkívüli hírként tálalta a Pool 8-asának esküvőjét.

Erre a kiemelt hírre biztos, hogy felkapják a fejüket a helyi Pool-drukkerek

Fotó: Liverpool Echo

Természetesen az angol lap is mazsolázott a kommentek közül, ők egyet emeltek ki, mégpedig azt, amelyik így szól:

Őt már megnyerted, most gyerünk, és nyerd meg a bajnokságot is, tesó!

Hétvégén már újra a munka lesz az első

Szoboszlai és párja most még aligha mennek nászútra, hiszen a focistának fontos dolga van Liverpoolban: minél előbb be kell biztosítani a 20. bajnoki címet! A Pool 29 forduló után magabiztos 12 pontos előnnyel vezeti a Premier League tabelláját az Arsenal előtt, de nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt ez még korántsem nyugtathatja meg Szoboszlaiékat.