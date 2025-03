Szoboszlait szerintem nem érdekli, hogy milyen kommentek vannak most az Instagramja alatt. Ez előtt is a Liverpool egyik legjobb játékosa volt, aki a Premier League egyik legjobb középpályása, a világ 25 legjobb futballistája között tartanak számon, ebből adódóan teljesen mindegy, hogy milyen kommentek mennek most a közösségi médiában