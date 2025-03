A Manchester United sztárja, Lisandro Martínez és gyermekkori szerelme, Muri Lopez Benitez boldogan jelentették be első gyermekük, Aurora születését. A világbajnok focista és a párja tavaly októberben osztotta meg a hírt, hogy első gyermeküket várják, és most, március 14-én világra is jött a kislányuk.

A világbajnok focista, Lisandro Martínez és Muri Lopez az Instagramon tették közzé az örömhírt, megható fotókkal és videókkal, amelyeken a családjuk új tagját ünneplik. Világbajnok és immár apa: megszületett Lisandro Martínez gyereke

Fotó: Darren Staples / AFP Megszületett a világbajnok Lisandro Martínez lánya A képeken látható, ahogy a boldog szülők ölelik egymást és újszülött lányukat: 2025.03.14. Hivatalosan életünk legjobb napja!!! Üdvözlünk, Aurora." A bejegyzés gyorsan népszerűvé vált, több mint 300 ezren kedvelték, és számos gratuláló komment érkezett rajongóktól. Egyikük a következőt írta: „Üdvözlünk a családban, Aurora!”, míg mások a szülőknek gratuláltak: „Gratulálok anyuka és apuka! Élvezzétek ezeket a csodás pillanatokat!” Lisandro Martínez jelenleg sérülése miatt nem nem lehet a Manchester United segítéségére. A védő múlt hónapban szenvedett keresztszalag-sérülést a Crystal Palace elleni mérkőzésen, és várhatóan a szezon hátralévő részét ki kell hagynia. Mindazonáltal a család bővülése minden bizonnyal boldogsággal tölti el ebben a nehéz időszakban.

