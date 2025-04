A labdarúgó Bajnokok Ligája 2024/2025-ös szezonjának kezdetével a hihetetlenül szép albán műsorvezető, Eva Murati is visszatért a képernyőkre a szurkolók legnagyobb örömére. Az Európa királynőjének becézett hölgy a hazájában 2017 óta a BL háziasszonya, emellett bikinimodellként is nagyon sikeres, korábban pedig színészkedéssel is foglalkozott.

A hihetetlenül szép műsorvezetőnő, Eva Murati

Fotó: Eva Murati Facebook-oldala

A hihetetlenül szép műsorvezető újra akcióban

Az Instagramon több, mint 1,2 milliós követőtáborral rendelkező műsorvezetőnő visszatérésének majdnem jobban örültek a rajongók Albániában, mint annak, hogy újra a sorozat meccseit nézhetik. Egyébként még a tavaly nyári foci-Eb idején – miután Albánia már kiesett – egészen elképesztő képeket osztott meg a nyaralásáról, mely során apró bikiniben mártózott meg a medencében.

