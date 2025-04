Alighanem sokan emlékeznek a sportvilág egykori leghíresebb feleségének, Gisele Bündchennek arra a mondatára, ami a 46. Super Bowl után pillanatok alatt letarolta az internetet. A brazil szupermodell, aki akkor a New England Patriots sztárirányítójának, Tom Bradynek volt a felesége, az Indianapolisban rendezett meccs utáni csalódottságában „szakmázott” egyet, amikor a meccset megnyerő New York Giants szurkolói elkezdték zrikálni.

„Nem tudja férjem egyszerre dobni és elkapni is azt a rohadt labdát” – mondta a saját bevallása szerint is kicsit spicces és nagyon ideges Gisele, amivel földbe döngölte a Pats elkapóját, Wes Welkert is.

Itt a válasz, hogy mégis lehet

Nos, Gisele Bündchen örömmel konstatálhatta, hogy igenis van ember, aki képes egyszerre több poszton is játszani. Mégpedig nem más, mint a Japán Űrügynökség űrhajósa, Vakata Koicsi. A Spacejunkie által megosztott videóból derül ki, hogy a Föld körül keringve a japán asztronauta szívesen múlatja az időt baseballozással. Mivel azonban egyedül kénytelen játszani, így értelemszerűen minden posztot ő kell, hogy betöltsön a dobótól, az ütőn át az elkapóig.

