A 43 éves Patrice Evra 2019 nyarán jelentette be visszavonulását, azonban már a futballista pályafutása közben elkezdett belekóstolni a harcművészetek világába, ugyanis 2016 óta a legendás francia-kameruni MMA-harcos Cédric Doumbé irányítása alatt készül.

A világ legnagyobb színpadain léptem fel, minden nagyobb trófeát megnyertem a futballban, de a PFL Europe Paris egy hihetetlenül különleges este lesz számomra. Évek óta a világ legjobbjaival edzek, és ők azt mondják, hogy készen állok”

– mondta Patrice Evra, aki május 23-án lép majd szorítóba a párizsi Accor Arénában.

A Manchester United egykori balhátvédjének ellenfelét még nem jelentették be, de már számos francia boksztárral összehozták. Evra azonban a közösségi médiában üzent régi „kedves” ismerősének, a Liverpoolban csapatában is megfordult Luis Suáreznek, hogy nézzen szembe vele a ringben.

Az első hivatalos meccsemre edzek. Az ellenfelemet ők fogják kiválasztani, de megkérdezték, kivel akarok szembenézni. Azt mondta, legyen Luis Suárez. Akár fizetek is érte. Felőlem még meg is haraphat”

– mondta Evra, akinek komoly múltja van az egykor liverpooli játékossal.

2011-ben egy Liverpool-Manchester United mérkőzés után Suárezt nyolc meccsre eltiltották, valamint 40 ezer fontos bírságot kapott, miután Evrára a negro szót használta. Suárez azzal védekezett, hogy Uruguayban ez egy bevett kifejezés, nincs mögötte semmilyen rasszista megkülönböztetés, és Evrát hibáztatta az eltiltásért.

Luis Suárez (balra) még nem válaszolt Patrice Evra kihívására

Fotó: Andrew Yates/AFP / AFP

Érdekes, hogy Evra most megtalálta Suárezt, mert az 14 évvel ezelőtti eset óta már többször is találkoztak. 2015-ben például új csapataik, a Barcelona és Juventus a Bajnokok Ligája-trófeáért játszottak, és aki balhéra számított, annak csalódnia kellett, mert a meccs előtt lepacsiztak egymással. Ami azért is volt nagy szó, mert az eltiltás utáni első meccsen Suárez még nem nyújtott kezet Evrának, aki viszont a MU egyik gólja után Suárez előtt ünnepelt látványosan.