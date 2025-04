Kylian Mbappé kebelcsoda exe, Georgia May Heath újra egy focista fejét csavarta el a hírek szerint.

A kebelcsoda modell, Georgia May Heath

Fotó: Georgia May Heath/Instagram

Az MU-sztárral kavar Kylian Mbappé kebelcsoda exe

A 24 éves Manuel Ugarte tavaly nyáron érkezett a PSG-től a Manchester Unitedhez, és azóta egyre inkább beilleszkedik az Old Traffordon. Most azonban a pályán kívül is reflektorfénybe került: a rajongók kiszúrták, hogy

Georgia May Heath több olyan képet és videót is megosztott a közösségi oldalain, amelyek egyértelműen Ugarte manchesteri lakásában készültek. Az egyik bejegyzésen például rózsaszín hálóingben és köntösben pózol.

A szemfüles követők hamar rájöttek, hogy Ugarte is nemrég posztolt egy képet ugyanabból a lakásból, így egyre biztosabbnak tűnik, hogy a két fiatal között több van puszta barátságnál.

A 27 éves brit influenszer, Georgia May Heath az utóbbi években jelentős online követőtáborra tett szert: az Instagramon 225 ezren, a TikTokon több mint 50 ezren követik, ahol főként modellfotókat és humoros videókat oszt meg.

Heath korábban Kylian Mbappéval, a PSG és a francia válogatott sztárjával is kapcsolatban állt: 2021-ben együtt vacsoráztak Görögországban, idén januárban pedig közös marokkói nyaralásukról is beszámoltak a bulvárlapok. Most viszont úgy tűnik, hogy új fejezetet kezdett Ugarte oldalán.

A pár egyelőre igyekszik titokban tartani a kapcsolatot, de a közösségi médiás utalások miatt egyre nehezebb eltitkolniuk az együttlétet.

