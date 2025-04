A helyszínen készült telefonos felvételen látható, ahogy Burn kiszáll s saját autójából, és két másik férfival együtt nekilát az elektromos BMW i3 elmozdításának a forgalmas körforgalomban.

Dan Burn egy körforgalomban is hőssé tud válni

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A jelenetet Joeanne Collis, egy helyi lakos rögzítette, akinek kilencéves fia izgatottan kérdezte:

„Anya, tényleg Dan Burn az?” Az édesanya válasza egyszerű volt: „Igen, ő az. Igazi legenda.”

Joeanne elmondása szerint Dan Burn közismert és közkedvelt személyiség a környéken:

„Ő innen származik, mindenki ismeri. Ez az eset csak azt bizonyítja, milyen nagyszerű ember.” Hozzátette, hogy Burn hatalmas termete miatt szinte eltörpült az apró autó mellett.

Burn számára ez egy eseménydús hétvége volt: másnap a Manchester United elleni hazai mérkőzésen is pályára lépett és ünnepelhetett a 4-1-es győzelem után. A védő nemrégiben mutatkozott be az angol válogatottban, míg februárban az Angol Ligakupa döntőjében a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool ellen szerzett góljával hozzájárult ahhoz, hogy a Newcastle United 70 év után ismét hazai trófeát nyerjen.