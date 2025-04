Ágfalvi György halálhíréről a Bajahangja.hu honlap számolt be, egy hosszú életrajzot is közölve az egykori kiváló sportolóról.

Az 1953-ban született Ágfalvi – akinek bátyja Kaposváron lett NB I-es focista, húga pedig Baján élvonalbeli kosárlabdázó - a Központi Fiúisklolában töltött évek során döntött a kosárlabda mellett. Középiskolásként tagja volt az országos bajnokságot nyerő bajai csapatnak, valamint a korosztályos válogatottnak.

Ágfalvi György a Magyar Kupával a kezében 1987 március 19-én

Fotó: Bajahangja.hu

Az NB I-ben 15 éves korában, 1968. május 12-én – a később összedőlt „kápolna csarnokban” – a Bp. Spartacus ellen szerzett kosarával mutatkozott be, írja a megemlékezés. Pályafutása legnagyobb klubsikereire viszont egészen karrierje végéig kellett várnia: 1987. március 19-én a fővárosi Tungsram legyőzésével Magyar Kupa-győztes lett a Baja, az akkori csapatnak mások mellett tagja volt a később ugyancsak válogatott Hosszú István is, a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka édesapja is. Az év végén a csapat bejutott a bajnoki rájátszásba is, Ágfalvi György pedig bronzéremmel intett búcsút az aktív sportnak 1987 novemberében.

Teljes kosárlabdázói NB I-es pályafutása alatt 443 bajnoki mérkőzésén összesen 4570 pontot szerzett. Ezzel a bajai férfi kosárlabda NB I-es megszakítások nélküli 33 szezonjában a negyedik legjobb eredményt érte el! Egyik fő erénye lepattanó szerzés volt: az 1981/82-es bajnoki szezonban 204 lepattanójával ő volt a csapat legjobbja, az 1980/81-es bajnoki szezonban pedig 407 jó indításával emelkedett ki a gárdából – írja ugyancsak a lap.

Klub- és válogatottbeli karrierje során a kontinens akkori legjobbjai ellen is pályára léphetett.

Visszavonulása után 1991-től két évtizeden át volt a Duna-parti város képviselőtestületének tagja, egy ideig alpolgármesterként is dolgozott Bajáért.