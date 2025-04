A 22 éves szexi Connie Grace – aki Manchesterben született – , jelenleg Montego Bay napsütötte tengerpartján pihen Jamaicán.

A szexi Connie Grace-ről lehetetlen levenni a szemeket

Fotó: Connie Grace/Instagram

Igazán szexi bikiniben Connie Grace

Az influenszerként is ismert fiatal nő sorra osztotta meg követőivel a karibi tengerparton készült bikinis képeit, amelyek hamar elnyerték rajongói tetszését.

Connie és Cole tavaly novemberben vállalták fel kapcsolatukat a nyilvánosság előtt, amikor együtt jelentek meg a GQ Men of the Year díjátadón. A pár történetét és közös pillanataikat Connie 36 ezer Instagram-követője is figyelemmel kísérheti.

A fiatal nő kék bikiniben pózolt a ragyogó ég alatt, koktéllal a kezében. Később egy hajókirándulásra is elment.

Az egyik fotóhoz ezt írta: „Montego Bay.” A rajongók sem fukarkodtak a dicséretekkel: „

Fantasztikusan nézel ki”, írta egyikük, míg egy másik hozzászóló szerint „Te vagy a legjobb!”. Volt, aki viccesen megjegyezte: „Már előbb lájkoltam, mint Cole!”

Íme, Connie Grace legszexibb fotói: