A Sky Sports lóverseny műsorainak népszerű házigazdáját, Kate Tracey-t nem véletlenül imádják a rajongók, a szexi műsorvezetőnő a közösségi médiában is kifejezetten aktív, és gyakran oszt meg magáról dögös fotókat.

A gyönyörű sportriporternő tavaly nyáron még több rajongót szerzett magának, ugyanis a Premier League-ben szereplő Aston Villa labdarúgócsapata „leigazolta” őt a klubtévébe.

„Le a gépről és irány az új munka! Régóta őrzöm ezt a titkot, és most nagyon boldog vagyok, hogy megkezdhetem a munkát a VillaTV-nél. 150 éves a klub, először lesz ott a Bajnokok Ligájában az új korszakban, izgalmas igazolások, minden adott” – írta a közösségi oldalán Tracey, miután a birminghami futballklubhoz került.

Az előző idényben a Premier League 4. helyén végző, ezzel története során először a Bajnokok Ligája főtáblájára jutó Aston Villa továbbra is versenyben van a legrangosabb európai kupasorozatban. Az 1982-ben BEK-győztes klub a megújult BL alapszakaszában a nyolcadik helyen végzett, így egyenes ágon jutott be a legjobb 16 közé. Unai Emery együttese a nyolcaddöntőt is sikerrel vette, a belga Club Brugge-t 6-1-es összesítéssel ejtette ki, a negyeddöntőben pedig a PSG vár rá, így Tracey-t még többet láthatják a klubtévében a csapat szurkolói.

Íme, néhány dögös fotó az elbűvölő Kate Tracey-ről: