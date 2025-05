A hiányzásuk különösen szembetűnő volt, mivel Brooklyn és Nicola a bulit megelőző napokban Londonban tartózkodtak, de a party napján visszautaztak az Egyesült Államokba. A családhoz közel álló források szerint Brooklyn és Nicola azt szerették volna, ha privátban, külön ünnepelhetnek Daviddel, de az édesapa ragaszkodott hozzá, hogy a hivatalos családi eseményen vegyenek részt – ők ezt visszautasították.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a testvérek között is feszültség alakult ki: a TMZ és több forrás szerint Brooklyn és Nicola nem hajlandók olyan családi eseményen részt venni, ahol Romeo barátnője, Kim Turnbull is jelen van. Kim ugyanis évekkel ezelőtt Brooklyn párja volt, most viszont Romeo oldalán tűnt fel, és ez állítólag komoly konfliktust szült a testvérek között. Brooklyn szerint Kim „nem tiszta szándékú”, és emiatt annyira megromlott a viszonya Romeóval, hogy már nem is beszélnek egymással.

„David és Victoria mindenkivel egyenlően szeretnének bánni, és a családi hagyományokat ápolni, de Brooklyn nem ezen az oldalon áll, ami egyre több drámát okoz" – mondta egy bennfentes.

A család reakciója és a rajongók visszhangja

A Beckham család a nyilvánosság előtt igyekezett pozitív hangulatot sugározni, de a közeli források szerint David és Victoria „összetört szívvel” vették tudomásul Brooklyn távolmaradását, és azt, hogy a fiuk még csak fel sem hívta édesapját születésnapján.

A háttérben azonban nemcsak a testvérkonfliktus, hanem Brooklyn és felesége, Nicola Peltz családhoz való viszonya is szerepet játszik. Több családi forrás szerint Nicola hatására Brooklyn egyre inkább eltávolodott a Beckham családtól, és az utóbbi időben egyre ritkábban vesz részt közös eseményeken. A családtagok szerint Nicola erősen befolyásolja Brooklyn döntéseit, és emiatt a viszonyuk is megromlott.