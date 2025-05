Szintén különleges látványnak ígérkezik a tópartról, a szombat reggel kilenckor rajtoló sárkányhajó-viadal. Az országos verseny futamai egésznapos programot ígérnek, délután öt magasságában várható majd a komoly presztízzsel bíró finálé.

Aki maga is kipróbálná, mire képes nyílt vízen, annak a vasárnapi tóátúszás kínál lehetőséget. Az Old Lake Man csapata kétféle távot biztosít: rövid és középtávra is lehet regisztrálni, akár a helyszínen is. „Élő vízben történik a versenyzés, ami mindig más dinamikát ad. Előzetes kvalifikáció nem szükséges, csak nevezni kell” – hangsúlyozta Zöldi.

A hagyományokhoz hűen idén sem marad el a fényfelvonulás, amely az egyik legnépszerűbb programpont.

A résztvevők világítóeszközökkel felszerelve csónakokban vonulnak fel az esti órákban. „Elég népszerű és látványos történet, ilyenkor három-négyszáz ember van a vízen egyszerre, és akár ennél is többen a parton” – mondta a szervező.

Jakab Jácint főszervező hangsúlyozta, a jövőre nézve a fesztivál célja, hogy a sportprogramokat még szorosabban integrálja a központi események közé. Tervezik, hogy élő közvetítésekkel, sportolókkal való találkozókkal bővítik a kínálatot. A technikai részleteken még dolgoznak, de az irány már jól látható. A zenei fellépők, virágkompozíciók és kézműves vásárok mellett a mozgás, az aktív jelenlét is komoly szerepet kap. A Víz, Zene, Virág Fesztivál 2025-ben is olyan élményt kínál, amely egyszerre szól a látványról, a részvételről és a természet közelségéről.