A 47 éves Danny Dyer lányát, a szépséges Dani Dyert jövő szombaton Essexben veszi feleségül a West Ham United támadója, Jarrod Bowen. Az esküvő előtt az angol válogatott támadó Las Vegasban tartja majd a legénybúcsúját, melyre meg lett hívva a szerelme édesapja is.

Danny Dyer, a híres angol színész és a lánya, Dani Dyer

Fotó: danidyerxx@instagram

Danny Dyer felügyeli majd a West Ham sztáját

„Jarrod vasárnap játssza a szezon utolsó meccsét a West Ham színeiben, majd másnap reggel a fiúkkal együtt elrepül Vegasba. Ez egy tipikus férfias kiruccanás lesz, de Danny ott lesz, hogy szemmel tartsa a dolgokat, nehogy elszabaduljanak a dolgok. Persze, ő maga is olyan vad, hogy lehet, inkább Jarrod fogja szemmel tartani őt. Mindenesetre Dani már figyelmeztette, hogy hallani sem akar arról, hogy sztriptíztáncosok is részt vesznek a buliban” – mondta a The Sunnak a Bowen egyik barátja.

Bár Bowennek és Dani Dyernek rengeteg híres ismerőse van, az esküvőjük rendkívül hagyományos lesz. Az eseményt Dani egyik kedvenc tévésorozata, a Bridgerton ihlette.

Apát ismerve, érzelmi roncs lesz”

– mondta az esküvő kapcsán a 28 éves Dani, aki a hétvégén Ibizára repül egy pazar leánybúcsúra 17 lánnyal, köztük kishúgával, Sunnie-val.

A sztárfocista menyasszonya 2023 májusában szülte meg ikerlányaikat, Summert és Start, így már éppen ideje az esküvőnek. A Love Island című valóságshow-ból is ismert Dani Dyernek egy korábbi kapcsolatából már született egy gyereke, a most négy éves Santiago.