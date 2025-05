Tíz hónappal a romantikus lánykérés után az angol válogatott támadó feleségül vette Ellie Aldersont, akivel hét éve alkot egy párt. A 18-szoros angol válogatott támadó tavaly nyáron a nemzeti csapattal szerepelt a németországi Európa-bajnokságon, a torna után egy héttel pedig a Comói-tónál kérte meg szerelme kezét.

Ellie Alderson tavaly júliusban posztolt a lánykérésről

Fotó: ellswatkins@instagram

Ellie Alderson mostantól Mrs. Watkins

Ellie Alderson tíz hónappal ezelőtt az Instagram-oldalán osztotta meg a képet, melyen az angol válogatott focista féltérdre ereszkedett egy virágokkal díszített festői erkélyen, ahol feltette a nagy kérdést.

Most a közösségi médiában is bejelentették házasságukat is.

Hivatalosan is Mrs. Watkins”

– írta Ellie, aki a kép mellé tett egy fehér szívet és egy házat ábrázoló emojit is.

Az ifjú pár 2018-ban kezdett randizni, és Birminghamben rendezték be otthonukat. Első gyermekük, Amara May 2021. szeptember 15-én született, két évvel később, április 17-én pedig világra jött a kisfiúk is, aki a Marley nevet kapta.