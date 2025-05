Paige Michelle VanZant amerikai vegyes harcművész (MMA), de mellette kipróbálta magát már a pusztakezes bokszban is és a pofozó versenyen is szép eredményeket ért el. Nem mellesleg profi OnlyFans tartalomkészítő, így talán ebbéli tisztségében nem meglepő, hogy a közösségi médiában olykor erotikus fotókkal is megjelenik a követői legnagyobb örömére vagy éppen megdöbbenésére.

Erotikus fotókkal is jelentkezik néha VanZant.

Fotó: Paige VanZant hivatalos Faceboik-oldala

VanZant a pofonok mellett erotikus fotókkal is támad

A sport rendkívül fontos VanZant életében, aki a celeb világba is belekóstolt azzal, hogy szerepelt a Dancing with the Stars és a Chopped című televíziós műsorokban is. A küzdősport karrierje kapcsán érdekesség, hogy míg a ketrecben legyőzte a hatalmas kebleiről is híres Rachael Ostovichot, addig egy pusztakezes bokszmeccsen kikapott tőle.

