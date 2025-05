Borzalmas esemény szakította meg Szoboszlai Dominikék bajnoki parádéját, amit a Premier League-győzelem ünneplése miatt tartottak Liverpoolban. Az északnyugat-angliai nagyváros központjában autó hajtott az ünneplő tömegbe, az incidens során többen is megsérültek. A gázolás óta több szemtanú is megszólalt, a Liverpool városában történtekkel kapcsolatban drámai részletekről számoltak be.

A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool az idei szezonban fennállása 20. angol bajnoki címét szerezte meg. A Premier League-siker miatt esedékes győzelmi parádét hétfőn, a hagyományos május végi nagy-britanniai munkaszüneti napon tartották. A csapat autóbusza 15 kilométeres utat járt be a városban, és a kijelölt útvonal mentén több százezer – egyes becslések szerint egymillió – ünneplő szurkoló sorakozott fel. A többórás parádé már a vége felé járt, amikor szörnyű esemény történt, ugyanis a belvárosi Water Streeten egy autó a távozóban lévő szurkolók közé hajtott. A helyszínen őrizetbe vettek egy 53 éves liverpooli illetőségű fehér brit férfit, aki a gyanú szerint az autót vezette. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 27 sérült, köztük négy gyermek szorult kórházi kezelésre, és két ember, köztük a kórházba szállított gyerekek egyike súlyos sérüléseket szenvedett. Rendőrök és mentősök a liverpooli Liver Building közelében, ahol autó hajtott a Liverpool bajnoki győzelmét ünneplő tömegbe

Fotó: DARREN STAPLES / AFP Horrorba fordult a Liverpool bajnoki parádéja, borzalmas részletekről számoltak be a szemtanúk Az egyik szemtanú, a BBC riportere, Matt Cole elmondta, hogy az autó szó szerint centikkel kerülte el őt és családját. Elmondása szerint egy mentőautó épp utat tört magának a Water Streeten lévő sűrű tömegen keresztül, amikor „sikolyok hallatszottak előttünk, és hirtelen ez a sötétkék autó keresztülhajtott a tömegen”. Egyszerűen nem állt meg. Sikerült megragadnom a lányomat, aki velem volt, és félreugranom az útból. Szó szerint centikkel került el engem és a családomat – számolt be róla a BBC munkatársa, aki szerint közel 50 km/órás sebességgel hajtott a tömegbe a gázoló. A 48 éves Harry Rashid a feleségével és két kislányával vett részt a felvonuláson, amikor látta, hogy az autó megállt, majd belehajtott a mellettük álló emberekbe. Rendkívül gyors volt. Kezdetben csak hatalmas puffanásokat hallottunk, ahogyan az emberek lepattannak az autó motorháztetejéről. Láttam embereket a földön feküdni, eszméletlenül. Borzalmas volt – nyilatkozta a döbbent férfi a PA hírügynökségnek. Egyenesen sokkoló, ami Liverpoolban történt a bajnoki parádé idején

Fotó: DARREN STAPLES / AFP Dan Ogunshakin, a BBC szolgálaton kívüli riportere, aki Liverpoolban tartózkodott a felvonuláson, azt mondta, hogy hirtelen sok ember kezdte körülvenni az autót, amely egy mentőautó előtt állt. A barátjával együtt ekkor vették észre, hogy az emberek ütni kezdik az autót, amely hirtelen hátramenetbe kapcsolt és ellökte magától az embereket, majd előre gyorsított, egyenesen a tömeg felé.

„Az emberek szétszóródtak, mint a tekebábuk. Ami korábban az ünneplés, az öröm és a boldogság légköre volt, hirtelen félelemmé, rettegéssé, földi pokollá változott – árulta el a BBC szolgálaton kívüli riportere. Az esettel kapcsolatos nyomozás továbbra is zajlik, a rendőrség nem terrorcselekményként kezeli a Liverpool bajnoki parádéján történt sokkoló incidenst. Kapcsolódó cikkek

