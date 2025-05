A Manchester City sztárja, Phil Foden nem sajnálja a pénzt gyermekeire. Hároméves kislánya, True már most olyan luxusórával büszkélkedhet, amelyekről sok felnőtt is csak álmodhat. A focista nemrég egy 10 000 fontos (kb. 4,5 millió forintos) Rolex órával lepte meg lányát, amely szinte teljesen megegyezik azzal, amit Kylie Jenner lánya, Stormi is visel.

A kis True nemcsak a luxusórával tűnik ki a tömegből: legutóbbi Instagram-fotóin egy 160 fontos Monnalisa márkájú dizájner ruhában, egy 40 fontos Hookd táskában és egy Pandora charm karkötőben látható. Phil Foden luxus dolgokra szórja a pénzét

Fotó: Paul ELLIS / AFP Luxusórát kapott Phil Foden kislánya Foden és párja, Rebecca Cooke közösen vezetik True Instagram-oldalát, amelyet már több mint 22 ezren követnek. A 24 éves angol válogatott középpályás nem először kényezteti gyermekeit: True karácsonyra egy pónit kapott, és lovaglóleckéket is vett. Foden heti 200 000 fontos fizetéséből nemcsak True, hanem másik két gyermeke, az ötéves Ronnie és a kis Phil Junior is kap bőven. A bejegyzés megtekintése az Instagramon True Foden🩷 (@officialtruefoden) által megosztott bejegyzés A család nemrég egy tóval rendelkező, vidéki kúriába költözött Cheshire-ben. Foden maga szerény körülmények között nőtt fel Stockportban, így jól tudja, mekkora változás ez az életükben. Édesanyja, Claire szerint fia az utóbbi időben nagyon megváltozott: „Az a legmeglepőbb, hogy mostanában sokszor rendel lazacot, pedig régen sosem ette meg.” A források szerint True igazi kislány, aki imádja a csillogó, nőies dolgokat, és semmiben sem szenved hiányt. Úgy tűnik, Phil Foden számára a család boldogsága mindennél fontosabb – még akkor is, ha ez néha egy-egy luxusóra árán valósul meg.

