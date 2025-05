A Manchester City portugál válogatott hátvédje, Rúben Dias nem élete szezonját futja, ám az idény végén az FA-kupát megnyerheti, amennyiben Pep Guardiola együttese legyőzi a Crystal Palace-t a Wembley Stadionban, május 17-én.

A Manchester City védője, Rúben Dias FA-kupát nyerhet a csapattal a szezon végén

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

A Manchester City játékosa a Love Island szexi műsorvezetőjével jár

Rúben Diast először szilveszterkor látták együtt a paparazzók a Love Island valóságshow műsorvezetőjével, a dögös Maya Jamával, miközben az ibizai Sa Capellában vacsoráztak. A hírek szerint már akkor egy párt alkottak, ugyanis novemberben elkezdték követni egymást a közösségi médiában. A 27 éves hátvéd egy ideje viszont már nem titkolja szerelmét, nemrég a nyilvánosság előtt is együtt mutatkoztak.

A pár egy Baller League (egyfajta kispályás futballtorna) mérkőzésen jelent meg, ahol hevesen csókolóztak, Dias még szerelme nyakát is harapdálta, mit sem törődve a körülötte lévő emberekkel.

Dias új szerelme népszerű műsorvezetőnek számít Nagy-Britanniában, emellett DJ-ként és modellként is ismert. Maya Jama 2012 óta szerepel a televízióban, a 2014-es labdarúgó-világbajnokság idején a vb-vel kapcsolatos műsorban tevékenykedett, és a BBC-nél is szerepet kapott már több produkcióban. A 30 éves szépség a közösségi médiában is rendkívül aktív, több mint 3 milliós rajongótáborát rendszeresen kényezteti bikinis fotóival.

Íme, néhány dögös fotó a szexi Maya Jamáról: